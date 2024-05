Tour elettorale di Carlo Calenda: gli appuntamenti

Tour elettorale nelle Marche del Segretario nazionale di Azione Carlo Calenda, a supporto delle candidature locali a Parlamentare Europeo di Germano Craia: venerdì alle 17:30, inaugurazione sede elettorale Germano Craia presso Corso Garibaldi 28, Ancona, alle 18, Q&A in cui Calenda risponderà alle domande degli intervenuti presso il bar Giuliani in Corso Garibaldi 3, Ancona. Sabato 4 maggio alle 10 presentazione del libro “Il Patto” presso l’Hotel Federico II in via Ancona 92, Jesi, mentre alle 16 appuntamento in piazza Amiani a Fano.