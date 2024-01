Tra Castello e K Sport finisce come all’andata

2

: Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni (33’ st Miotto), Imbriola, Rotondo, Fossi (22’ st Sidorenco), Nacciarriti L. (22’ st Evangelisti), Nanapere, Guella (33’ st Kurti), Braconi. Panchina: Schirripa, Fabiani, Pedini, Marzuolo, Graciotti Lo. All. Giuliodori

K SPORT MONTECCHIO GALLO: Elezaj, Baruffi, Del Pivo, Dominici G., Nobili A., Paoli, Peroni (1’ st Bardeggia), Dominici E., Magnanelli (33’ st Notariale), Peluso (45’ st Mazzari), Torelli (33’ st Sciamanna). Panchina: Andreani, Franca, Cantisani, Nobili C., Marta. All. Lilli

Arbitro: Pasqualini di Macerata

Reti: 27’ pt Nanapere, 15’ st Magnanelli, 17’ st Dominici G., 45’ st Fabbri (rig)

Note: ammoniti Rotondo, Del Pivo, Cannoni, Imbriola, Evangelisti, Bardeggia ed Elezaj.

Come all’andata, così al ritorno. Finisce sempre 2-2 tra Castelfidardo e K Sport Montecchio Gallo. Come a settembre a segno Nanapere e a differenza dell’andata stavolta è il Castelfidardo a riprendere il Gallo nel finale. La squadra di Lilli si presenta al Mancini al completo, nel Castelfidardo c’è la novità Sarti in porta, mentre gli altri due innesti del mercato di dicembre (Sidorenco ed Evangelisti) partono dalla panchina. Parte meglio la squadra di casa. Il colpo di testa di Rotondo, a seguito di una punizione, finisce di poco a lato. Al 16’ ci prova Nacciarriti dalla distanza, ma Elezaj blocca sicuro. Il vantaggio dei padroni di casa poco prima della mezz’ora quando Fabbri prova la botta potente dalla distanza, Elezaj respinge in tuffo e sulla ribattuta Cannoni mette una palla dentro per Nanapere che di tacco insacca per il vantaggio biancoverde. I ragazzi di mister Giuliodori non riescono a concretizzare alcune situazioni interessanti. Dall’altra parte Baruffi ci prova su punizione, Sarti devia in angolo. A inizio ripresa Braconi spara a lato da buona posizione. Il K Sport nel giro di due minuti, intorno al quarto d’ora, colpisce due volte. Magnanelli spiazza Sarti con una probabile leggera deviazione di testa di Torelli. Poi Giovanni Dominici firma il vantaggio risolvendo con il gol una mischia in area di rigore fidardense. Rotondo ci prova ancora di testa, ma Elezaj c’è.

Magnanelli e Torelli sfiorano il tris per gli ospiti. Il forcing fidardense produce i suoi effetti proprio allo scadere, dopo che Bardeggia toglie la conclusione vincente di Imbriola da due passi. Poi è la volta di Sidorenco che però non riesce a trovare il guizzo vincente. Al 45’ Morganti viene atterrato in area ospite. Per l’arbitro e’ rigore e Fabbri con freddezza realizza il definitivo 2-2.