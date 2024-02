Tra grotte, tempio e santuari: ecco le visite guidate a Genga

In occasione della "Giornata Internazionale della Guida Turistica", il gruppo Guide delle Marche organizza per sabato alle 10 visite guidate gratuite nel Comune di Genga. "Nella Gola di Frasassi. Alla scoperta della Grotta della Beata Vergine e dei suoi santuari: Santa Maria infra Saxa e Madonna di Frasassi (noto come Tempio del Valadier)", questo è il titolo del tour che si snoda tra le bellezze storiche, naturali ed artistiche dell’area di Frasassi condotto dalle guide turistiche abilitate della Regione Marche con il patrocinio del comune di Genga e del Consorzio Frasassi.

Legato al fenomeno del monachesimo femminile, l’eremo-oratorio di Santa Maria Infra Saxa è un piccolo edificio addossato alla parete rocciosa e per metà sospeso sul dirupo a strapiombo, costruito a partire dall’Alto Medioevo. Accanto a Santa Maria infra Saxa, proprio al centro della grotta, sorge il Santuario Madonna di Frasassi, più noto come Tempio del Valadier. Dopo le visite guidate alla Grotta della Beata Vergine e dei suoi santuari, offerte dal gruppo Guide delle Marche, si potrà continuare il tour da soli tra le meraviglie storico e artistiche dell’area, in particolare si consiglia di vedere la maestosa Abbazia di San Vittore delle Chiuse, uno dei monasteri benedettini più importanti del centro Italia, fondata nel XI secolo, in attesa di diventare patrimonio Unesco. Di fronte è ubicato il Ponte Romano sul fiume Sentino, dove storicamente sorgeva una stazione termale, la cui fonte è tutt’ora utilizzata nell’attuale moderno centro termale. Tra gli itinerari dell’area suggeriti chiaramente spiccano le spettacolari Grotte di Frasassi il complesso ipogeo tra i più grandi e visitati d’Europa che ha reso celebre il territorio di Genga con i suoi migliaia di visitatori ogni anno. Con una piacevole passeggiata di un chilometro e mezzo, tra le gigantesche stalattiti e stalagmiti, i meravigliosi cristalli e i drappeggi della scenografia naturale delle Grotte di Frasassi è possibile viaggiare lungo i milioni di anni del passato e scoprire la storia dell’evoluzione della vita sul pianeta. Un percorso sotterraneo in cui è fiorito un paesaggio surreale. Per informazioni e prenotazioni sul tour offerto dal Gruppo Guide delle Marche via WhatsApp: 328/0334107 – 335/347398