Tra traffico e rumore. Raffica di multe e rimozioni. Salesi, le giostre passano il test

Fiera di san Ciriaco tra multe e rimozioni forzate di auto in sosta. L’appello dell’amministrazione comunale, rivolto agli anconetani e ai visitatori da fuori città, ossia utilizzare i mezzi pubblici e il servizio di bus navetta è stato recepito solo in parte. Raffica di sanzioni nel giorno della festa dei lavoratori, primo giorno della Fiera di San Ciriaco, dove la polizia locale ha elevato 67 sanzioni complessive, praticamente quasi tutte legate alla viabilità e alla sosta. A queste vanno aggiunte le 10 rimozioni di veicoli effettuate il 30 aprile quando, dopo il diktat delle 18 per allestire il percorso della fiera, una serie di veicoli intralciavano l’organizzazione.

Ieri la giornata è stata diversa, era un feriale e soprattutto la pioggia caduta dall’ora di pranzo al primo pomeriggio ha limitato l’afflusso di visitatori all’evento più atteso e partecipato del capoluogo. In mattinata, tuttavia, ci sono stati dei piccoli problemi di viabilità in alcune zone attorno all’area in fiera. È il caso di via Trieste, così come di corso Amendola, le due parallele principali del viale della Vittoria finite spesso in seria difficoltà sotto il profilo del traffico, con code e rallentamenti. Disagi che hanno riguardato, su corso Amendola, anche la navetta dallo stadio Dorico a piazza Cavour, imbottigliata per lunghi tratti nel caos viario e non così frequentata dai viaggiatori. Qualche rallentamento anche a piazza IV Novembre, come era normale che fosse. Altro discorso merita via San Martino, nel tratto immediatamente all’esterno dell’omonima galleria dove la polizia locale ha dovuto forzare la mano nei confronti della sosta selvaggia sul lato destro, fonte di enorme pericolo per i veicoli in uscita dal tunnel e in svolta dalla piazzetta. Automobilisti indisciplinati dunque, meglio è andata per gli ambulanti che si sono comportati generalmente molto bene. Nel primo giorno di fiera la sezione ‘Annona e mercati’ non ha elevato alcun verbale.

Intanto le giostre hanno superato la prova-rumore nel giorno del 1° Maggio nei confronti dei piccoli degenti dell’ospedale materno-infantile ‘Salesi’, specie quelli nei reparti più delicati: "Non abbiamo avuto alcun problema di convivenza con la fiera, nessuna segnalazione particolare per quanto concerne il fastidio provocato dal rumore" racconta al Carlino un medico in servizio nel giorno festivo. Qualche disagio, semmai, c’è stato per il personale sanitario del ‘Salesi’, alle prese da anni con quel problema che durante i giorni della Fiera si acuisce ulteriormente, ovvero la mancanza di parcheggi. Anche in zona ospedaletto sarebbero scattate delle multe.

Pierfrancesco Curzi