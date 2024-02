Tradito dal nervosismo al posto di blocco: nel garage nascondeva 17 grammi di cocaina

Fermato in strada, appare particolarmente nervoso: i carabinieri approfondiscono il controllo e trovano oltre 17 grammi di cocaina nascosti in garage. Denunciato 30enne nordafricano che risulta regolare sul territorio. Sono stati disposti negli ultimi giorni, e in particolare nel week end, controlli straordinari da parte della compagnia carabinieri con diverse pattuglie e l’obiettivo di prevenire i furti nel territorio fabrianese ma anche lo spaccio di sostanze stupefacenti e la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe. Fermati e controllati numerosi automobilisti. Il nordafricano di 30 anni, residente a Fabriano, è stato trovato dai carabinieri del nucleo radiomobile mentre si trovava alla guida di un’automobile in prossimità dell’uscita Fabriano Est della superstrada SS76.

Risultava particolarmente nervoso pur non avendo con sé sostanza stupefacente né essendo alla guida in stato di ebbrezza. La perquisizione dei militari è risultata negativa, ma i carabinieri, constatato lo strano atteggiamento dell’uomo, hanno deciso di approfondire il controllo a casa dell’uomo.

E a quel punto è scattata la minuziosa perquisizione in garage i militari hanno trovato, ben nascosti, oltre 16 grammi di cocaina e oltre 1 grammo della stessa sostanza in un’altra zona dello stesso garage. Trovato anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo, regolare sul territorio, è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Ma non è tutto perché i carabinieri nelle ore serali hanno poi fermato un trentenne nato e residente a Fabriano all’altezza dell’uscita di Fabriano Ovest. Per lui l’alcol test ha dato un valore di 1.20 grammi /litro. Il trentenne fabrianese è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sottoposto alla sanzione amministrativa del ritiro della patente di guida.

Infine, in via Dante, i carabinieri della compagnia, sempre nel fine settimana, hanno fermato un 20enne fabrianese, anche lui alla guida in stato di ebbrezza. Effettuato l’alcol test, il giovane fabrianese aveva 0.9 grammi litro come valore di alcol nel sangue. Anche per lui, denuncia per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata. I controlli in divisa ma anche in borghese da parte della compagnia carabinieri guidata dal capitano Miro Marcucci proseguiranno anche nei prossimi giorni e settimane in chiave preventiva di ogni reato.