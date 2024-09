Trapianto di rene da donatore vivente: "Un gesto d’amore per tutta la famiglia"

"Trapianto di rene da donatore vivente: conoscere l’opportunità" questo è il tema dell’incontro pubblico dedicato alla cittadinanza che si terrà domenica al Ridotto del Teatro delle Muse alle ore 17 e che vedrà riuniti in una tavola rotonda i maggiori esperti del settore che operano nel Centro Trapianti delle Marche presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Un momento d’incontro con la cittadinanza per accendere un riflettore sulla donazione di rene da vivente, a volte poco conosciuta, sicura per il donatore e soprattutto capace di ridare speranza ad una famiglia in cui qualcuno sta combattendo contro una grave patologia.

"La donazione e trapianto di rene da vivente è una procedura ormai consolidata del Centro Trapianti delle Marche – spiega il dottor Benedetto Marini, direttore del Centro Regionale Trapianti delle Marche – Il prelievo di rene da donatore vivente viene eseguito con tecnica mininvasiva per via laparoscopica, garantendo una ripresa totale del donatore in breve tempo. Tutti gli studi dimostrano che la stragrande maggioranza dei donatori confermano la sensazione di aver operato una giusta scelta nel donare un rene al proprio caro, migliorando la qualità di vita per tutta la famiglia".

L’evento offrirà l’opportunità al pubblico di conoscere facilmente le procedure, iter e i medici di riferimento della regione grazie ad una tavola rotonda sul tema moderata dal giornalista Claudio Sargenti con tutti i maggiori esperti del settore, a cui parteciperanno il vicepresidente della Regione Marche e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, il professor Andrea Ranghino Direttore Nefrologia, Dialisi e Trapianto di rene, il professor Marco Vivarelli Direttore Clinica di Chirurgia Epatobiliare Pancreatica e dei Trapianti, la dottoressa Elisabetta Cerutti Direttrice Anestesia e Rianimazione dei Trapianti, la dottoressa Elena Oliva Dirigente medico Nefrologia e Trapianto di Rene, il professor Federico Mocchegiani Dirigente medico Clinica di Chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e dei Trapianti e il dottor Andrea Vecchi Dirigente medico Clinica di Chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e dei Trapianti.

Il pubblico avrà anche l’opportunità di ascoltare testimonianze dirette di persone che hanno donato il proprio rene a familiari o amici.