Trasporto pubblico, Conerobus al posto di Tribuzio. I quattro dipendenti assunti dalla "nuova" azienda

Il contratto con la società Tribuzio per la gestione del trasporto pubblico locale a Osimo è scaduto e il servizio è stato affidato per due anni alla Conerobus. I quattro dipendenti e autisti delle circolari e navette sono stati assunti a tempo indeterminato dall’azienda partecipata seppur con contratti di lavoro con parametri base più bassi.

Nel rispondere a un’interrogazione del consigliere delle Liste civiche Stefano Simoncini durante l’ultimo consiglio comunale, l’assessore al Bilancio Mauro Pellegrini ha spiegato: "Il passaggio alla nuova società è configurato come un semplice subentro con l’applicazione delle clausole sociali. Abbiamo ottenuto per loro l’assunzione a tempo indeterminato sebbene l’affidamento del servizio sarà solo per due-tre anni. Il punto centrale dell’accordo è di aver ottenuto che tutti i dipendenti fossero assunti con l’indeterminato".

Insoddisfatto Simoncini che ha replicato: "Non è vero che non conta niente l’anzianità pregressa dei dipendenti. I diritti vanno rispettati. Trattandosi poi di un servizio a rilevanza sociale quello del trasporto pubblico locale, il nostro Comune dovrebbe riacquisirlo, magari per farlo gestire alla Osimo Servizi o alla Asso".