Tre ori per le Marche e nono posto finale

Una conferma di squadra e tre medaglie individuali. Il team delle Marche ai Campionati italiani cadetti di Caorle ripete il piazzamento della scorsa edizione, con il nono posto in classifica per il secondo anno consecutivo. Domenica, nella seconda e ultima giornata, arriva la terza medaglia della rassegna tricolore under 16 per la rappresentativa regionale: è l’argento nel salto con l’asta di Viola Spagna, ottenuto al debutto nella categoria. La quattordicenne della Sport Atletica Fermo si rende protagonista di una gara eccellente in cui migliora due volte il record personale fino alla quota di 3.10 superando anche 3.05. Sabato invece è stata una giornata con un doppio oro per le atlete marchigiane, nel primo giorno della rassegna nazionale under 16. Indossa la maglia tricolore nel triplo Franca Shanon Dongmo portacolori della Sef Stamura Ancona e Beatrice Stagnaro sulla pedana del disco. Magnifica è la vittoria nel triplo di Franca Shanon Dongmo, nuova campionessa italiana di categoria. Si migliora due volte la portacolori della Sef Stamura Ancona piazzando tre salti oltre il precedente record personale fino al decisivo 12.33 controvento (-1.6) siglato al quinto ingresso in pedana. Nell’occasione più importante riesce a esprimersi al massimo l’atleta allenata al campo Italico Conti da Stefano Luconi: va in testa con il 12.15 (-0.7) di avvio, incrementando il suo 12.00 di accredito, poi ancora 12.01 (-0.6) al terzo prima dell’ulteriore balzo in avanti. Tutta da incorniciare la gara della quindicenne nata e cresciuta ad Ancona, con radici camerunensi, unica a superare i dodici metri. L’altro oro è di Beatrice Stagnaro sulla pedana del disco dominando la gara dall’inizio alla fine.