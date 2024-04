Tre vie per tre grandi donne: una intitolata a Rina Arteconi

Tre vie della città della carta da intitolare ad altrettante grandi donne. In occasione della giornata internazionale della donna, su proposta della commissione Pari Opportunità, il Comune ha deliberato di intitolare tre aree cittadine a 3 donne: Rita Levi Montalcini, Nilde Iotti e Rina Arteconi. Un’iniziativa che come spiegano gli stessi promotori "fa seguito all’impegno che il Comune ha assunto lo scorso anno, di rispettare la parità di genere anche nella toponomastica cittadina". "Attualmente – aggiungono- solo il 5% delle strade e piazze Fabrianesi è intitolato a figure femminili contro il solo 7% della media nazionale. Una percentuale così sbilanciata non solo è testimonianza di un fatto storico-culturale che ha visto le donne escluse per molto tempo dall’accesso all’istruzione, alle arti, alle scienze, al lavoro ed alla vita pubblica, ma è anche la dimostrazione della marginalizzazione del contributo femminile. I nomi delle strade non sono innocui elementi urbani, ma hanno un forte potere simbolico e contribuiscono alla costruzione della memoria storica collettiva dalla quale le donne continuano ad essere escluse. Rita Levi Montalcini e Nilde Iotti sono state individuate dalla commissione anche per il loro instancabile impegno a favore dell’emancipazione femminile. Per Rina Arteconi, oltre a riconoscerne il prezioso e coraggioso contributo della staffetta partigiana, si intende anche valorizzare l’importante ruolo avuto da molte donne partigiane nella resistenza Fabrianese. Ancora oggi, è necessario impegnarsi per abbandonare stereotipi e pregiudizi che limitano le aspirazioni delle donne e promuovere un cambiamento culturale".