Trecastelli,. Sebastianelli si ricandida

Il sindaco uscente di Marco Sebastianelli ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per un secondo mandato alle prossime elezioni comunali. Sebastianelli guiderà la lista civica indipendente "Trecastelli Passione Comune", appoggiata anche dal centrosinistra, con l’obiettivo di "continuare il lavoro intrapreso nel primo mandato e di portare avanti il progresso e lo sviluppo della città". "L’obiettivo principale della campagna elettorale sarà quello di riaffermare il legame tra l’amministrazione comunale e la comunità garantendo onestà, ascolto e partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini alla vita politica e amministrativa della città -afferma il primo cittadino- La nostra lista civica indipendente è pronta a continuare a lavorare per il bene di tutti i cittadini, a portare avanti i progetti che abbiamo realizzato espandendo la visione che apparteneva a tanti, perché crediamo fermamente che ogni singolo abitante di Trecastelli conti". "Nel mio primo mandato, ho avuto l’onore e il privilegio di servire la nostra meravigliosa comunità di Trecastelli - aggiunge Sebastianelli- Ora, con la stessa umiltà e determinazione, mi presento nuovamente davanti ai cittadini per chiedere la loro fiducia e il loro sostegno per un altro mandato".

g. m.