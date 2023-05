Trecento chili di pasta per gli alluvionati

"Dove c’è bisogno io ci sono, certo nel mio piccolo. Le immagini viste nei giorni scorsi in tv mi hanno colpito moltissimo". A parlare è Stefano Marzi, noto a tutti come Maciste per la sua passione per il body building ma soprattutto per essere l’inventore dei maccheroncini al fumé. Maciste, attraverso la protezione civile, ha inviato 300 chili di pasta secca agli alluvionati di Marche ed Emilia Romagna. Non solo maccheroncini ma anche spaghetti, linguine e bucatini, crudi per garantire il trasporto. Già con il Covid e con il terremoto Maciste si era messo a disposizione per gli aiuti e in passato ha anche cucinato i suoi maccheroncini alla Caritas di Jesi. "Ho sentito la spinta a fare qualcosa e non ho perso tempo – spiega Stefano Marzi al Carlino - Spero di essere un esempio - aggiunge - per altri perché sono piuttosto conosciuto. Faccio beneficienza, mi fa stare bene e spero che questo gesto non sia isolato" Un grande cuore, una grande bontà, quello del ristoratore 75enne, a dispetto dei muscoli che non si può fare a meno di notare.