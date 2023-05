Treni soppressi: l’ira dei viaggiatori in stazione

Hanno aspettato un treno che non è mai partito. Quasi 400 persone, perlopiù tifosi di Inter e Milan diretti alo stadio Meazza per il derby di Champions, hanno assaltato nel primo pomeriggio di ieri la stazione ferroviaria di Ancona nella speranza di salire sull’Intercity delle 14.25 diretto a Milano Centrale.

A causa dell’ondata di maltempo tra Marche ed Emilia Romagna, la circolazione ferroviaria è stata interrotta e molti treni diretti al Nord sono stati soppressi. Compreso l’Intercity diretto a Milano sul quale sarebbero dovuti salire i passeggeri in partenza dalla stazione di Ancona. La mancanza di un servizio bus sostitutivo ha fatto infuriare i viaggiatori che hanno chiesto spiegazioni al personale addetto ai servizi per i passeggeri. Si sono vissuti momenti di grande tensione con gli addetti che non sapevano che spiegazioni dare. La mancanza di informazioni e soprattutto di un’alternativa per raggiungere Milano hanno portato a scaldare gli animi sempre di puù. Tanto che a un certo punto è dovuta intervenire anche la Polfer per cercare di riportare la calma. Molti dei passeggeri, quasi tutti marchigiani, hanno preso d’assalto i servizi di noleggio auto presenti in stazione e nei pressi pur di raggiungere in qualche modo il capoluogo lombardo. Ma molte persone sono rimaste a piedi . Qualcuno ha rinunciato al viaggio, con ovvi disagi. Altri hanno dovuto trovare soluzioni di fortuna.