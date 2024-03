Troppi errori in retroguardia e il rosso di Jimenez: non basta Sia, poker della Fiorentina ai rossoneri

Passo falso per la Primavera Milan che ieri, al Puma House of Football, è stata sconfitta per 4-1 dalla Fiorentina, brava a rimontare l’iniziale svantaggio accusato dal dodicesimo centro stagionale di Sia. Dopo aver approcciato bene il match (in campo tra i rossoneri anche Mattia Caldara all’esordio assoluto in stagione) i rossoneri hanno commesso errori che hanno permesso ai toscani di portarsi a casa i tre punti: a peggiorare la situazione anche l’espulsione ingenua per doppia ammonizione di Jimenez quando il punteggio era fermo sull’1-1. Diavolo che resta così sesto a 37 punti. Ila.Ch.