Trovate siringhe usate nella zona del porto

Durante il week-end i cittadini volontari de "La Via della Felicità" di Senigallia si sono uniti per organizzare un intervento di raccolta rifiuti.

Si sono ritrovati nell’area del Porto e hanno raccolto disparate varietà di oggetti abbandonati: moltissima plastica, cartacce, mozziconi, lattine, bottiglie di vetro e anche delle siringhe usate.

Tutti questi rifiuti vengono a volte nascosti tra gli scogli, per cui possono sembrare non visibili ma nel momento in cui i volontari agiscono, si può trovare ogni genere di oggetto. Questo tipo di iniziativa, oltre a restituire decoro, aiuta anche a migliorare le condizioni del pianeta, in quanto sappiamo bene che l’inquinamento dato dai rifiuti abbandonati è il più dannoso per la nostra Terra.

Le attività continueranno nelle prossime settimane. Il molo di levante è uno dei posti attenzionati dalle forze dell’ordine per la presenza, soprattutto in estate, di giovani e giovanissimi che lì trascorrono la serata.

Non è infatti raro trovare segni di bivacchi in prossimità delle panchine, soprattutto dopo il week-end. Anche siringhe erano state trovate in passato e proprio a seguito di questi ritrovamenti erano stati approfonditi i controlli.

A dare una mano potrebbero essere le telecamere che saranno allestite nella darsena turistica del porto, ma anche lungo la passeggiata del molto di levante, proprio per evitare che si verifichino spiacevoli episodi. La passeggiata del molo di levante è considerata un proseguito del centro storico facilmente raggiungibile a piedi.

Questo è un punto importante su cui da tempo si fa leva per sviluppare il turismo da diporto, che ha visto un incremento di approdi dopo la pandemia, quando molti armatori hanno scelto di costeggiare invece di recarsi all’estero.