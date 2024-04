Trovato in centro con coltello e documenti rubati: denunciato

Fermato per un controllo lo trovano con un coltello sporco di droga e i documenti di un uomo a cui era stato rubato un giubbotto dall’auto. Protagonista un 20enne tunisino che la polizia ha denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di armi atte ad offendere. Il giovane è stato fermato nella notte tra ieri e domenica, in via XXIX Settembre. Era da solo e camminava senza meta. Una pattuglia delle volanti lo ha notato e si è avvicinata. Gli agenti, dopo aver controllato che era regolare in Italia, gli hanno chiesto di mostrare quanto aveva all’interno delle proprie tasche perché si intravedeva qualcosa di appuntito. Il 20enne ha estratto un coltello multilama del tipo serramanico che presentava la lama sporca di hashish come se fosse stata usata poco prima per tagliare lo stupefacente. In merito al possesso del coltello però non ha saputo fornire alcuna spiegazione, nè alcuna giustificazione.

Lo stesso giovane aveva anche una carta di identità, una patente, una tessera sanitaria e una carta di credito tutte intestate ad un’altra persona. Anche su quelle tessere il tunisino non ha fornito una spiegazione di come mai le avesse lui. Da un controllo al terminale quelle tessere sono risultate oggetto di un furto avvenuto alcuni giorni fa. Il proprietario aveva subito il furto del giubbetto dall’auto, con dentro il portafoglio. I documenti sono stati sequestrati e restituiti al diretto interessato. Considerati i precedenti a carico del 20enne, avrebbe già delle denunce, il questore nelle prossime ore valuterà l’applicazione di una idonea misura di prevenzione.