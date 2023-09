Trovato morto Tonino Tonelli a Senigallia: lutto alla Cesanella

Lutto alla Cesanella, trovato morto nella pasticceria Tonino Tonelli, aveva 59 anni. Insieme al fratello, era il titolare della ‘Pasticceria Nello’, uno dei punti fermi della spiaggia di velluto. Nel tardo pomeriggio di ieri, a fare la macabra scoperta sono stati alcuni familiari che hanno subito dato l’allarme e sul posto sono arrivati vigili del fuoco, due volanti e un’ambulanza.

Momenti di disperazioni quelli che si sono vissuti ieri in via Tintoretto, dove ha sede la pasticceria e dove Tonino era conosciuto e stimato da tutti. Una bella famiglia quella che da sempre gestisce l’esercizio che però, lo scorso aprile, era stata colpita da un grave lutto: Loredana Lenci, la moglie di Tonino (per tutti Tony) era deceduta lo scorso aprile a causa di una malattia. Una brutto colpo che Tonino non era riuscito a superare, nonostante la vicinanza dei suoi due figli. Ieri davanti alla pasticceria si è formato un capannello di persone, tutti residenti che si sono subito adoperati per cercare di aiutare i familiari in questo momento di sconforto.

Attestati di vicinanza sono proseguiti per tutta la serata e sono arrivati anche dalla frazione di Sterpettine, dove la famiglia vive da sempre. La tragica notizia si è diffusa in città nella tarda serata lasciando nello sconforto quanti conoscevano la famiglia, ma anche i tanti clienti che frequentano la pasticceria.