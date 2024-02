Truffa dello specchietto, foglio di via per una 30enne

E’ stato emesso il foglio di via obbligatorio disposto dal questore di Ancona Cesare Capocasa su proposta dei Carabinieri di Loreto per una 30enne residente fuori regione. Gravata da diversi precedenti per truffa in concorso, lesioni personali, invasione di terreni, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e furto, aveva messo in atto, in diverse occasioni, la truffa dello specchietto. Aveva tentato di truffare appunto un’altra donna che poi aveva sporto denuncia alle forze dell’ordine. La vittima aveva raccontato che, mentre si trovava a bordo della sua auto, a Loreto, ha sentito improvvisamente un forte colpo provenire da un lato della macchina accorgendosi che uno dei due specchietti era danneggiato. Nell’altra macchina, la truffatrice che, con diverse scuse, è riuscita a farsi consegnare dalla vittima circa 50 euro per la riparazione del danno patito prima di dileguarsi. Col foglio di via obbligatorio, il questore ordina alla donna di lasciare il territorio di Loreto e le vieta di farci ritorno per un periodo di tre anni, avvisandola che in caso di inottemperanza della misura scatterà la denuncia.