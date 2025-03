Truffatore 40enne finisce in carcere

E’ stato arrestato dai carabinieri di Castelfidardo e portato in carcere un 40enne di origini calabresi, residente nella città della fisarmonica, gravato da precedenti penali, verso cui appunto è scattato l’ordine di esecuzione per la carcerazione. Il provvedimento è stato emesso a seguito di una condanna per truffa perpetrata nel 2016 ai danni di un venditore di telefonia di Senigallia. Il truffatore aveva acquistato online due I-phone, simulando di aver effettuato il bonifico del quale aveva anche prodotto una distinta di pagamento contraffatta. Poi si era reso irreperibile. Dovrà scontare nove mesi.