Truffe assicurative e bancarotta. Gli agenti arrestano un 65enne

Truffa in materia assicurativa, bancarotta fraudolenta ed annessi illeciti finanziari tra cui ricettazione, per fatti commessi dal 2009 al 2011 in Emilia Romagna, sono i reati che pendono sul capo di un 65enne osimano, rintracciato in queste ore e portato in carcere. Non ha opposto alcuna resistenza agli operanti quando l’altro ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Osimo hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura al tribunale di Bologna a suo carico portandolo appunto a Montacuto. L’uomo, rintracciato senza difficoltà perché non solo noto alle forze dell’ordine ma già affidato in prova ai servizi sociali con obbligo di permanenza in casa dalle 21 alle 7 per espiare una condanna precedente, avendone riportate di ulteriori, è stato destinatario di un cumulo pene che gli è stato applicato dalla Magistratura di sorveglianza per sei anni di reclusione, somma totale per ciascun reato commesso e definitiva.