Turismo, eventi e festività: bene le prenotazioni

Turismo, "si preannuncia una fase positiva". Il ponte del 25 aprile si chiude con un segno positivo in quanto a presenze, 33 le strutture aperte, molte delle quali, per soddisfare la richiesta di clienti fidelizzati, hanno aperto per l’occasione. Pesano per un 25% le condizioni meteo avverse che hanno imperversato per tutto il ponte. Fanno ben sperare anche le conferme e le richieste per ponte del 1 maggio. "Negli ultimi anni il meteo si è rivelato incisivo sulle conferme delle prenotazioni, soprattutto in una località di mare come la nostra – spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi – in quanto a prenotazioni invece, abbiamo riscontrato un aumento di richieste per la prima settimana di luglio, da sempre considerato un periodo di ‘cambio’ per una città come la nostra. Quest’anno, grazie anche a degli appuntamenti musicali, che si stanno trasformando in un segmento turistico da coltivare, l’atteso show dei Simple Minds su tutti".

Una stagione pronta a partire con il botto: dal 6 al 9 giugno è in programma la Harley Owners Group, il 30° raduno della Harley Davidson che ha già fatto registrare il sold out in tutte le strutture della città e in gran parte di quelle dei comuni limitrofi: sono attese 50 mila persone.

"È un appuntamento molto importante – prosegue Manfredi – ci stiamo lavorando da tempo, la macchina organizzativa è già partita". La scorsa settimana si è tenuta una riunione per pianificare il piano di sicurezza attivo per tutta la manifestazione dove le moto saranno le protagoniste assieme alla musica di Virgin Radio e degli ospiti che non sono stati ancora svelati.

"Ribadiamo l’importanza dei grandi eventi, è importante avere in calendario anche appuntamenti di vario genere per ampliare l’offerta". Fondamentale per aumentare le presenze, anche la promozione turistica: "Si lavora su quella diretta, in fiere, con spot e promozioni – spiega – ma è fondamentale anche il messaggio della città che passa attraverso i social e la pubblicità ‘indiretta’, come la Fiction, girata in gran parte a Senigallia, che sarà trasmessa in autunno sulle reti Mediaset".

A cambiare, un cambio forzato dovuto ai rincari, sono anche le abitudini degli italiani che optano per la bassa stagione: "Dopo il Covid si è avvertito il cambiamento – conclude Manfredi – sempre più persone, complice la crisi economica, scelgono periodi di bassa stagione, meglio se con promozioni attive, perché anche i giorni di pernottamento, sono diminuiti, anche perché in tanti optano per visitare diverse località durante la stessa vacanza".