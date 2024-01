Turismo fuori stagione: si punta sull’arte

Sarà una primavera impegnativa per la spiaggia di velluto dove a febbraio partiranno le riprese per la fiction, in onda sulle reti Mediaset in autunno, ‘Alex Zeno poliziotto a modo suo’, mentre dal 9 al 24 marzo andrà in scena la Biennale Internazionale di Arte. L’organizzazione è affidata al management di Asti Art Gallery e la direzione artistica al Maestro Paolo Tuissant. Si tratta di due anni di periodi espositivi divisi in quattro fasi dove la priMa sarà appunto quella in programma dal 9 al 24 marzo 2024, per poi passare dal 14 al 30 settembre dell’anno in corso. Nel 2025, i periodi individuati sono quello che va dal 24 maggio al 10 giugno e dal 13 al 29 settembre. Pittura e fotografia negli spazi dell’Expo ex, per arricchire un calendario di eventi importanti dove si punta alla destagionalizzazione.

Un modo per richiamare i turisti fuori stagione, dove oltre alle offerte dell’intero territorio, Senigallia si arricchisce di un percorso artistico importante. Una stagione estiva che va delineandosi sempre di più: non sono ancora state ufficializzate la date ma è già stato riconfermato l’Rds Summer Tour con concerti e appuntamenti dove l’unica protagonista sarà la musica. Dal 6 al 9 giugno, non appena saranno terminate le riprese della fiction che terrà occupato Palazzetto Baviera fino al 31 maggio, sarà la volta del 30°European H.o.g Rally annuale Harley Davison una vera novità per la spiaggia di velluto dove a giorni è attesa la firma della convenzione per la XIII edizione del Summer Jamboree, dove al vaglio ci sono ancora alcuni dettagli. Riconfermato anche il 105 XMasters, festival degli sport estremi oltre a numerosi appuntamenti importanti come quello del 1 luglio alle 21, quando in piazza Garibaldi si esibiranno i Simple Minds.

E poi i tradizionali eventi come lo spettacolo pirotecnico sul mare e la fiera di Sant’Agostino. Ma il calendario è work in progress e molti altri eventi saranno aggiunti con il passare dei mesi: gli Amministratori sono al lavoro per chiudere alcune convenzioni importanti. Non mancheranno nemmeno i tradizionali eventi primaverili come ‘Un Foro per Pasqua’. Una lunga lista a cui si è aggiunta anche la Biennale Internazionale di Arte per portare Senigallia alla ribalta anche dal punto di vista artistico e far conoscere così il suo patrimonio culturale, tra questi Palazzo Pio IX, ma anche le tante opere contenute nella Pinacoteca Diocesana rimasta aperta con orario allungato durante le festività natalizie.