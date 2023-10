Turismo, pronto lo sbarco degli americani

Conto alla rovescia per il forum internazionale che porterà a Senigallia i più grandi tour operator americani e internazionali. Il grande evento è fissato dal 12 al 14 novembre ma intanto, ieri, una delegazione dell’Amministrazione comunale ha incontrato alla TTG Travel Export di Rimini (manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo di Rimini) gli organizzatori del forum.

Una vetrina non indifferente per la spiaggia di velluto che riceve il testimone da Madeiera, dove si è svolto l’ultimo appuntamento. La cornice scelta per ospitare i tour operator non poteva che essere la Rotonda a Mare. l’evento "European Travel Agent Forum" che si terrà a Senigallia dal 12 al 14 novembre prossimo. L’"European Travel Agent Forum", specializzato nell’organizzazione di incontri formativi e conoscitivi sulle realtà turistiche di tutto il mondo, è organizzato dal gruppo americano Travel Show Marketing Group e durante la kermesse porterà a Senigallia oltre 200 tour operator, associazioni e partner di marketing americani ed europei che usufruiranno di programmi esclusivi di formazione.

"La presenza diretta sul territorio di agenti di viaggio americani, oltre ad offrire una rilevante e tangibile occasione di promozione di accoglienza, sviluppa un volano virtuoso di collaborazioni operative per le imprese del territorio. Ringrazio il Dott. Riccardo Strano per averci permesso di poter organizzare un evento turistico così rilevante" ha dichiarato il sindaco Massimo Olivetti durante la la presentazione. Antonio Lucente Stabile della Bellavista Tours Boston organizzatore della logistica dell’evento ha ricambiato.

"Grazie al Comune di Senigallia, che ha avuto la lungimiranza di ospitare questo evento internazionale, che si svolge per la prima volta in Italia, cui partecipano oltre 150 agenti di viaggio americani e 60 tour operator internazionali".

Presenti ieri a Rimini al primo incontro anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il Capo Dipartimento Stefania Bussoletti e il Direttore dell’Agenzia per il Turismo e per l’Internazionalizzazione Marco Bruschini. "Con il Forum di Senigallia la Regione Marche si proietta sui mercati internazionali con particolare riferimento agli Stati Uniti" ha aggiunto la Regione Marche. Particolare soddisfazione è stata espressa da Simona Romagnoli di Senigallia Incoming e rappresentante dell’Associazione Albergatori di Senigallia.