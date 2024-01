Turismo, una nuova era. Sconti negli alberghi. Si scopre San Valentino

L’Amministrazione pianifica l’estate sul velluto, Senigallia sarà alla Bit nel circuito Città Gourmet. Già partita la promozione con il ‘Prenota Prima’ modalità utilizzata un po’ ovunque: "Si applica uno sconto a chi prenota entro una data prefissata – spiega Simona Romagnoli, assessore al Turismo e albergatrice – sono modalità di scoutistica che le strutture scelgono di attivare in autonomia. In questo si incentiva chi è intenzionato a fare una prenotazione". Grand Hotel Excelsior, hotel 4 stelle che prevede uno sconto del 15% su tutte le prenotazioni effettuate entro il 31 gennaio 2024, valida su tutti i trattamenti (anche per il B&B) e per tutti i periodi ad esclusione dei periodi dal 6 al 9 giugno e dal 4 al 25 agosto. Prezzi vantaggiosi anche all’Hotel Le Querce per chi prenota prima del 31 marzo 2024. Il Riviera Hotel prevede uno sconto del 5% per chi prenota un soggiorno di minimo 6 notti a partire dal 9 giugno 2024.

Anche questa offerta è valida fino al 31 marzo 2024. Appetibile quest’anno il ponte del 25 aprile: "Ogni struttura fa un po’ la sua politica aziendale, chi apre nei ponti di primavera – prosegue – la gran parte apriranno dal 2 giugno. Le aperture vanno anche in base ad il tipo di clientela: chi lavora con le famiglie, fa offerte sui bambini in età non scolare in modo da coprire la prima parte del mese di giugno, mentre chi lavora nei week-end propone offerte di più giorni". Feedback positivi riguardo alle festività natalizie: "Le strutture aperte hanno lavorato – afferma – abbiamo avuto elogi un po’ da tutte le associazioni di categoria, sia per le luminarie che per gli eventi organizzati e stiamo lavorando per terminare il calendario degli eventi estivi". L’Amministrazione è pronta a promuovere Senigallia anche come città Gourmet, sarà infatti presente alla Bit di Milano anche in questo settore e si guarda anche ad eventi come ‘Tipicità’. La promozione arriverà anche dal Winter XMasters e saranno riproposti anche i pacchetti per coppie e famiglie: "Sarà sicuramente una promozione on line – spiega – non sappiamo ancora se promuoveremo anche nei centri commerciali com’è stato fatto lo scorso anno, i pacchetti hanno avuto una buona risposta". La prossima sarà anche una settimana decisiva riguardo a San Valentino: proprio come negli ultimi anni l’Amministrazione sta studiando alcune modalità per rendere attrattiva la spiaggia di velluto: in pochi sanno infatti che reliquie di San Valentino si trovano proprio sulla spiaggia di velluto e sono custodite nella chiesa del Carmine. Nel 1800, durante il pontificato di Pio IX il Vicario di Roma donò le reliquie di San Valentino al cardinale Domenico Lucciardi (morto a Senigallia nel 1864) che, a sua volta regalò alla chiesa del Carmine. Ogni 14 febbraio in Cattedrale si tiene la Preghiera degli Innamorati: l’appuntamento è alle 19.15 con la messa celebrata dal vescovo. Un modo per destagionalizzare il turismo e rendere attrattiva la spiaggia di velluto anche in inverno.