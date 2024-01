Tutte sfide casalinghe per le nostre squadre

La terza giornata dell’Eccellenza chiamerà le nostre tre squadre tutte a sfide casalinghe con Jesina, Castelfidardo e Osimana che ospiteranno rispettivamente K Sport Montecchio Gallo, Tolentino e Montegiorgio.

Sarà un turno particolarmente interessante visto che domenica ci sarà anche la sfida al vertice tra Chiesanuova e Civitanovese. Quest’ultima mercoledì ha raggiunto in vetta proprio il Chiesanuova in virtù del pareggio colto nella trasferta di Urbino nel recupero della prima giornata di ritorno (risultato di 0-0, con la Civitanovese che ha giocato quasi un tempo, il secondo, in inferiorità numerica per l’espulsione di Spagna), partita rinviata per nebbia dieci giorni prima.

Il big match di giornata tra Chiesanuova e Civitanovese si giocherà a Villa San Filippo di Monte San Giusto, in un torneo dove regna grande equilibrio visto che ci sono undici squadre nel giro di sette punti.

La classifica dell’Eccellenza dopo la seconda giornata di ritorno. Chiesanuova e Civitanovese 30; Montefano 28; Urbino 27; K Sport Montecchio Gallo, Tolentino, Montegranaro e Jesina 26; Castelfidardo e Urbania 24; Maceratese 23; Osimana 21; Montegiorgio 14; Monturano C. 12; Sangiustese Vp 11; Atletico Azzurra Colli 7.