"Tutto sotto controllo, tra poco torno in bici"

La prima rassicurazione era arrivata venerdì pomeriggio su Instagram, pubblicando il bollettino dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche: "Tutto sotto controllo, tra pochi giorni torno sulla mia bici", scriveva Peter Sagan, tre volte campione del mondo di ciclismo, dopo l’intervento effettuato dall’équipe del professore Antonio Dello Russo. Ieri mattina la conferma e le dimissioni dell’atleta slovacco da Torrette: "È andato tutto bene – ha raccontato ai microfoni della Rai TGR Marche –. Voglio ringraziare il prof. Dello Russo e il suo staff che mi hanno trattato molto bene". Sagan ha lasciato intendere che i tempi per rimettersi in sesto potrebbero essere relativamente brevi: "Dovrò recuperare un po’ la gamba dove è stato effettuato il buco per raggiungere il cuore. Qualche giorno di pazienza e sono di nuovo in bici: è sicuro". Lui, come tante star internazionali del pedale, hanno scelto la clinica anconetana, in quanto eccellenza assoluta per curare quei cuori che mostrano fragilità. Dal ‘Re Leone’ Mario Cipollini fino a Elia Viviani e Diego Ulissi, per arrivare a Martina Fidanza. Tutti seguiti da Dello Russo, "il fuoriclasse" per il dg dell’Aou Marche Armando Gozzini, che lo ha ringraziato e, contestualmente, ha esaltato l’intero comparto cardiologico, medici e specialisti che operano a Torrette, permettendo all’ospedale di primeggiare a livello internazionale. "L’eccellenza è confermata dal forte richiamo che c’è per i grandi atleti che si affidano alle mani dei nostri professionisti per vivere e performare meglio. Un orgoglio. Ora la volontà, assieme all’Università, è quella di lavorare per realizzare una scuola per la Medicina dello Sport".

g. g.