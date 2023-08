Ubriaca al volante finisce fuori strada Scatta la denuncia, auto sotto sequestro

Auto a fuoco ieri in A14, nel tratto tra Senigallia e Montemarciano. Le due persone a bordo, entrambe di origine marocchina, non hanno riportato lesioni. A fuoco anche sterpaglie sul bordo dell’autostrada, dove l’auto è stata lasciata. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. In mattinata era finita fuori strada, in via delle Vigne, una 55enne risultata positiva all’alcoltest (1,66 grlt). Lesioni minime, auto e patente sequestrate, la donna denunciata dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza.