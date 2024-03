Ubriaca lancia oggetti dalla finestra

Litiga con il fidanzato e presa dalla collera e dai fumi dell’alcol inizia a gettare oggetti dalla finestra. È successo in via Vanvitelli, la notte scorsa. Protagonista una donna di 44 anni che alloggiava in un affittacamere. I residenti della zona hanno sentito dei rumori e visto la donna mentre gettava di sotto, in strada, parte degli arredi tra cui una lampada. Gli oggetti sono finiti anche sulle auto in sosta. Recuperate le chiavi della struttura ricettiva i poliziotti sono entrati nell’alloggio dove hanno trovato la 44enne distesa sul letto in stato di incoscienza e la stanza a soqquadro. La donna aveva esagerato con l’alcol ma dopo poco ha ripreso conoscenza e ha spiegato agli agenti che si era alterata in maniera furiosa per un litigio avuto con il partner che però in quel momento non era più in stanza. Portata in ospedale per le cure del caso.