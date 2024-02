Ubriaca, sviene: portata in ospedale

Ubriaca e priva di sensi in strada, donna portata d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette. Quando i sanitari della Croce Gialla di Ancona, infatti, sono intervenuti nel cuore della notte di venerdì, in piazza Rosselli, hanno trovato una 46enne riversa a terra, priva di sensi. Risultato di un evidente stato di ubriachezza, in quanto la stessa signora aveva ancora in mano una bottiglia di Vodka appena scolata. A quel punto gli equipaggi dell’ambulanza e dell’automedica non hanno potuto far altro che trasferirla immediatamente al pronto soccorso, dove è arrivata in condizioni serie tanto da essere subito condotta nella sala emergenze, dove ha ricevuto tutte le prestazioni mediche di cui necessitava. Una serata, dunque, che per la 46enne si è chiusa nel peggiore dei modi.