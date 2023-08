Ubriachi in centro: raffica di sanzioni

Ubriachi e già allontanati dal centro, ma incuranti del divieto di non farvi rientro per due giorni: raffica di sanzioni per l’inosservanza dell’ordinanza antialcol e, nella maggior parte dei casi, nei confronti di persone recidive. Nel corso dell’ultima settimana gli agenti della Polizia locale hanno elevato sette multe per la presenza di persone alticce, sorprese a consumare birra nei luoghi pubblici, nel perimetro tra le vie Stamura, Mameli, Bottego e Rosselli fino al sedime della ferrovia, compresi i sottopassi e i cavalcavia per la spiaggia. Nei riguardi di alcuni trasgressori erano già scattati provvedimenti atti a non farli tornare nel cuore cittadino per 48 ore. Provvedimenti puntualmente bypassati, in palese violazione della misura varata dal sindaco Stefania Signorini. Gli è andata male, però, quando incappati nei controlli: alcolici sequestrati e nuove contravvenzioni. Non solo. Anche altre persone sono finite nei guai in occasione dei posti di blocco predisposti in orario notturno nel weekend dal personale del Comando di Palazzo Bianchi.

Tra venerdì e sabato è stato individuato un 43enne residente in Umbria che si era messo al volante di una Bmw 320 con un tasso di alcol nel sangue quattro volte superiore al consentito. È stato denunciato e il mezzo sequestrato ai fini della confisca. L’ordinanza, adottata anche in seguito ad un confronto in Prefettura, resterà in vigore fino al 30 settembre, in modo da offrire alla Polizia locale e alle forze dell’ordine un ulteriore strumento di repressione all’abuso di alcol. "In estate gli agenti hanno moltiplicato gli sforzi per essere presenti sul territorio, spiaggia compresa, anche in orario notturno. Tanto l’ordinanza, quanto la predisposizione del pattugliamento hanno avuto lo scopo di garantire la sicurezza e la civile convivenza", il commento di Signorini.