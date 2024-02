Ubriaco alla guida: patente ritirata

Un ubriaco alla guida, un giovane patentato al volante di una vettura che non poteva guidare e controlli nelle zone sensibili andati avanti tutta la notte. Il servizio Alto Impatto della questura, d’intesa con la prefettura, ha visto i poliziotti impegnati nelle ore serali nei quartieri degli Archi, Piano e stazione, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia.

Sono state 170 le persone identificate, di cui circa 50 i soggetti gravati da precedenti giudiziari. I veicoli controllati sono stati circa 80, attraverso 3 posti di controllo dislocati in alcune zone strategiche della città. Numerosi anche gli esercizi commerciali controllati, dai quali nessuna irregolarità è emersa. Durante il servizio i poliziotti hanno denunciato un 40enne per guida in stato di ebbrezza. Aveva un tasso alcolico superiore al minimo consentito. Per lui patente ritirata e multa.

In piazza Ugo Bassi è stato fermato un 50enne peruviano: multato anche lui perché a bordo di autovettura con cilindrata superiore a quella consentita. Avendo conseguito da poco la patente. In merito al contrasto dei clandestini il questore Cesare Capocasa ha emesso tre ordini a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni nei confronti di due cittadini egiziani di 27 e 32 ed un tunisino di 22 anni. Sono irregolari sul territorio nazionale.