Ubriaco gira con l’auto dell’amico. Scatta la denuncia, maxi sanzione

Non ha i soldi per l’assicurazione e la revisione, affida l’auto a un amico che la tiene nel suo garage ma questi, ubriaco, prende la vettura e viene fermato dai carabinieri. Così un 20enne si è beccato una denuncia e dovrà sborsare quasi 8mila euro di multa. È stato un fine settimana di controlli coordinati, di sera e notte, in borghese e in divisa, da parte dei carabinieri della compagnia di Fabriano. Un uomo nato in Campania, residente a Fabriano, 30enne, guidava di notte in una frazione della città: i carabinieri del nucleo radiomobile lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Nel vano portaoggetti dell’auto i militari hanno trovato mezzo grammo di hashish. Per lui patente ritirata per 30 giorni e segnalazione alla prefettura come assuntore. Nei giorni scorsi, un ragazzo ha chiesto a un amico, un 20enne nordafricano, di custodirgli l’auto, priva di assicurazione e di revisione, all’interno del garage. Così è accaduto. Ma domenica, nel primo pomeriggio, il 20enne, regolare sul territorio, ubriaco, ha pensato bene di prendere l’auto e uscire. Ma è stato fermato dai carabinieri del radiomobile in una stradina di periferia. Sottoposto a etilometro, aveva un valore di oltre 1,20 grammi litro. Il 20enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, denunciato per appropriazione indebita del veicolo, multato per guida senza patente (5.100 euro) e per la mancanza di assicurazione con un’altra sanzione di 866 euro. E ancora: una multa per omessa revisione di 1.980 euro. L’auto è stata sequestrata, sottoposta a fermo amministrativo, poi affidata al proprietario.

sa. fe.