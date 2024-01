Ubriaco molesto, ma a processo ci va il disabile

Entra nel bar ubriaco e quando il titolare lo fa uscire perché reca disturbo se la prende con un disabile. Gli amici della persona con difficoltà motorie avrebbero preso le sue difese e dopo aver inseguito l’ubriacone lo avrebbero picchiato e ferito. A processo però è finito il disabile, accusato di lesioni in concorso con persone rimaste ignote. L’imputato, difeso dall’avvocato Alessandro Calogiuri, è un marocchino di 24 anni, con una disabilità conclamata del 70%. Anche volendo non avrebbe potuto arrecare nulla al 24enne per via della sua disabilità. La vittima è un falconarese di 32 anni che ha sempre negato una sua responsabilità. L’episodio risale al 2 febbraio del 2020 ed è avvenuto al bar Castello di Castelferretti. Il marocchino era sbronzo e avrebbe molestato il disabile spintonandolo. Così sono intervenuti gli amici ma lui è scappato di corsa. Il gruppetto lo avrebbe raggiunto e pestato di botte. La vittima, quando ha sporto denuncia, non è stata in grado di riconoscere i suoi aggressori ma si è ricordato dell’invalido sostenendo che nel gruppo ci fosse anche lui. Finito in ospedale aveva riportato 7 giorni di prognosi per un trauma cranico e toracico. Sarebbe stato colpito con delle bottiglie. Ieri dovevano essere sentiti dei testimoni ma l’udienza è stata rinviata.