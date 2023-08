Uffici di polizia locale e giudice di pace, domani stop elettricità Ecco come contattarli

Domani, dalle 8.30 alle 15.30, interruzione dell’erogazione di energia nel palazzo di via Veneto che ospita gli uffici di polizia locale, giudice di pace e agenzia delle entrate. "Uffici di polizia locale e cancelleria del giudice di pace non saranno raggiungibili per telefono, né via mail – spiegano dal Comune –. Per urgenze il numero 0732.709408". Il piantone della polizia locale (0732.21610) tornerà operativo dopo le 15.30, la cancelleria del giudice di pace (0732.23692) solo martedì dalle 8.30 alle 13.30.