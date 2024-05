Ultima gara per arrivare alla Primavera 3

Un ultimo sforzo, per centrare la promozione in Primavera 3: la baby Ancona di mister Tumiatti prosegue nella preparazione alla gara di ritorno della finale playoff del campionato di Primavera 4, in programma domenica a Catania. I dorici partono forti della vittoria ottenuta all’andata per 2-1 nel match giocato allo stadio Dorico, ma è assolutamente vietato fare calcoli. Gli etnei, come ha dimostrato il primo round, sono una formazione arcigna e sbarazzina, che magari concedono qualcosa dietro, ma che attaccano gli spazi badando al sodo. I dorici, con i gol di Pangrazi e Wade Papa, avrebbero potuto rendere ancora più corposo il vantaggio e giocarsi il retour match con un po’ più di tranquillità, ma la rete della bandiera realizzata da Privitera ha rimesso tutto in discussione. L’Ancona dovrà ripetere la stessa prestazione dell’andata, contraddistinta da ottime ripartenze e da una difesa arcigna, per centrare una promozione che, per quanto fatto vedere durante tutto l’anno, i baby dorici meriterebbero senza ombra di dubbio. Prudenza e consapevolezza: questo sta predicando in questi giorni il tecnico Tumiatti, il quale ha subito messo in chiaro che la squadra non speculerà certamente sul vantaggio dell’andata. Un segnale tangibile della volontà dell’Ancona di fare la voce in grossa in terra sicula, in una gara che fungerà da vetrina per tutti i giovani della rosa, visto che si giocherà davanti al tecnico della prima squadra Roberto Boscaglia. Se si dice che la credibilità di un progetto tecnico sta soprattutto nella valorizzazione del settore giovanile, questa è l’occasione giusta.

g. m.