Ultimo giorno di mostra per lo street artist Run

Alla Pinacoteca Civica ‘Francesco Podesti’ di Ancona si chiude oggi la mostra ‘Play (The inner child)’, dell’anconetano Run (al secolo Giacomo Bufarini), street artist di fama internazionale da tempo residente a Londra. Le sue opere, perlopiù monumentali, sono presenti in numerosi Stati di quattro continenti, come Cina, Marocco, California, Senegal, Russia, Inghilterra e naturalmente Italia. Per questa esposizione, Run ha realizzato diciotto lavori legati tra loro dal tema del gioco e dalla ricerca del nostro ‘bambino interiore’. L’artista analizza il bambino che è in noi attraverso opere piene di colore, a testimoniare la libertà, la vitalità, la creatività dell’io nascosto nel nostro intimo. La mostra è stata organizzata dalla Galleria Papini, che già in passato ha accolto le opere di Bufarini. Orario di visita dalle 10 alle 19. Per informazioni: 071 2225047 e [email protected].