Un addetto alle pulizie della casa e lavanderia

Data scadenza: 09/01/24. Numero Candidati: 1. Qualifica: Collaboratori domestici e professioni assimilate. Codice offerta 351355/1. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Senigallia. Email: centroimpiegosenigallia.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegosenigallia@emarche.it. Telefono: 071/9959104. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Famiglia con sede a Senigallia ricerca ai sensi del DPCM 27 settembre 2023 "Flussi in ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio nazionale" 1 collaboratore domestico per pulizie della casa, addetto alla lavanderia, aiuto di cucina, stalliere. Esperienza nella mansione di almeno 24 mesi. Conoscenza della lingua italiana. Assunzione a tempo indeterminato, orario tempo pieno. Curriculum vitae completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: centroimpiegosenigallia.ido@regione.marche.it indicando il riferimento n. 351355/1