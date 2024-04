Un assistente tributario per compilazioni 730

Scadenza: 22/04/24. Numero Candidati: 1. Qualifica: assistente tributario. Codice offerta 50237/12. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Centro di assistenza fiscale Acli di Ancona ricerca n. 1 operatore/trice fiscale con esperienza nella mansione (aver collaborato almeno ad una campagna fiscale negli ultimi due anni anche presso altro caf). Mansioni: compilazione modello 730, modello redditi, imu, tasi ed isee. Titolo di studio: laurea o diploma di scuola superiore. Conoscenze informatiche: pacchetto office. Preferibile domicilio nel Comune di Ancona/Ancona sud. Richiesta patente b, auto propria e disponibilità a trasferte in ambito provinciale. Tipologia contrattuale: tempo determinato (4/5 mesi). Orario di lavoro: part-time (mattine e pomeriggi alternati). Per candidarsi inviare il curriculum vitae a ancona@acliservice.acli.it tel. 0712072482