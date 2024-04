Un assistente tributario per elaborazione dei 730

Un assistente tributario. Data scadenza: 29/04/24. Codice offerta 377188/1. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Centro assistenza fiscale di Ancona ricerca un operatore/trice fiscale per elaborazione 730 e segreteria, anche con esperienza minima nel ruolo. Conoscenze informatiche richieste: utilizzo del computer, pacchetto office, gestione email. Altri requisiti: diploma scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore). Si prediligono le candidature di persone domiciliate in Ancona. Tipologia contrattuale: tempo determinato. Orario di lavoro: part-time (25 ore settimanali). Per candidarsi inviare il curriculum a ancona@caaffabi.it.