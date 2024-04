Un boulevard panoramico a Falconara Alta

Falconara Alta avrà il suo boulevard panoramico, un vero belvedere fronte mare che sorgerà in via VIII Marzo. È la novità che rimbalza dal (vicino) Castello, dove l’amministrazione ha colto di buon grado la proposta dei residenti dell’antico borgo. Proprio nei giorni scorsi, sul Carlino, abbiamo riportato l’appello di Alessandro Mancinelli che, ai fini del racconto, viene utile ripubblicare: "Torno a chiedere la realizzazione di un marciapiede su quel lato di strada, al posto del parcheggio, che può essere spostato a lato monte, dove possano passeggere le persone, anche con difficoltà motorie, permettendo a tutti di godere della bella vista", scriveva il sindacalista della Cisl, che frequenta e vive quella zona. Una zona che, per natura, è suggestiva. Indubbiamente la più iconica della città. E che, recentemente, grazie all’inaugurazione dell’oasi di verde e della panchina dell’amore proprio in via VIII Marzo, per iniziativa privata della famiglia Contini, è ancora migliore. Senza contare che lì, a due passi, sorge il Balcone del Golfo. Perché, però, non pensare ad un camminamento pedonale con affaccio tra verde e blu? Il Comune ha ricevuto l’indicazione ed ha chiarito la sua posizione: "Il progetto di realizzare un percorso panoramico e un belvedere lungo via VIII Marzo, sul lato affacciato sul mare, come suggerito dai residenti di Falconara Alta è condiviso dal sindaco Stefania Signorini e delle forze che la sostengono, tanto che stato è inserito nel programma elettorale 2023-2028", ricordano da piazza Carducci. Non solo, però. I parcheggi non verrebbero spostati ma servirebbero da "cuscinetto" per tutelare chi vi passeggerà accanto. "Il progetto prevede di utilizzare il terreno adiacente la sede stradale proprio sul lato mare, mantenendo gli stalli per la sosta, in modo da creare un percorso lungo il quale i pedoni possano camminare in sicurezza – prosegue l’amministrazione –. La presenza degli stalli di sosta, infatti, rappresenterà una protezione in più, perché l’area destinata al parcheggio fungerà da zona cuscinetto tra le auto in transito e gli stessi pedoni". C’è di più: il verde non verrà toccato. "Questa soluzione preserverebbe integralmente le alberature, che altrimenti andrebbero drasticamente potate per consentire il passaggio dei veicoli e dei mezzi pesanti eliminando anche i benefici legati all’effetto ombreggiante della chioma". Dunque, la necessità di coinvolgere "i privati proprietari dei terreni in cui il vialetto o marciapiede dovrà essere realizzato: gli stessi privati, oltre a cedere le loro aree, potrebbero partecipare materialmente alla realizzazione di questo progetto", concludono. Ma intanto quella registra è una grande apertura.