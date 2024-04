Un carrozziere per settore navale e industriale

Un carrozziere. Data scadenza: 07/04/24. Codice offerta 456535/4. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Azienda di Osimo operante nel settore della carrozzeria navale ed industriale ricerca n. 1 carrozziere qualificato con esperienza nel settore di almeno tre anni maturata nell’arco degli ultimi 5 anni. Età preferibilmente compresa tra i 25 e i 50 anni. Richiesta patente b e auto propria. Preferiti candidati/e domiciliati/e in ancona e provincia. Tipologia contrattuale: tempo indeterminato. Orario di lavoro: tempo pieno. Per candidarsi inviare il curriculum a verniciatura@dueelle.info.