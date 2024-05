Un commesso per negozio specializzato in fotografia

Un commesso di negozio. Data scadenza: 06/05/24. Codice offerta 523061/4. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Studio fotografico di Ancona ricerca 1 commesso/a di negozio con esperienza minima nel ruolo. Mansioni: commesso/a di negozio di fotografia. Conoscenze informatiche: pc, mac, social. Titolo di studio: diploma di scuola media superiore. Richiesta conoscenza sufficiente della lingua inglese e patente b (automunito/a). Preferibile età compresa tra 22 e 30 anni (non compiuti). Indispensabile il domicilio nei comuni di Ancona o Falconara m.ma. Tipologia contrattuale: apprendistato. Orario di lavoro: tempo pieno o part-time. Per candidarsi inviare il curriculum a info@luigisauro.com.