Un conduttore di catene di montaggio automatiche e semiautomatiche. Data scadenza: 29/04/24. Codice offerta 303843/6. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona. ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche. centroimpiegoancona@emarche.it. Tel: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: dipendente. Azienda operante nel settore gomma e plastica a Castelfidardo, ricerca personale per il reparto produzione anche senza esperienza. Mansione: nel reparto cordatura allestimento delle macchine in base alle commesse e, in seguito, controllo di linea. Requisiti: diploma scuola media inferiore/superiore. Altri requisiti: patente b (automunito/a), patentino muletto (non indispensabile). Si prediligono le candidature di persone con età compresa tra i 19 e i 50 anni e domicilio nei comuni di Loreto, Osimo, Ancona, Recanati, Civitanova. Tipologia contrattuale: tempo determinato trasformabile a tempo indeterminato. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali), turni: 6-14 e 14-22.