Un conduttore di macchine utensili automatiche industriali

Un conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali. Data scadenza: 04/03/24. Codice offerta 235388/1. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona. ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche. centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Azienda cartotecnica di Ancona ricerca un addetto/a alle macchine. La risorsa si occuperà dell’impostazione del macchinario e di controllarne il buon funzionamento. Si richiede: esperienza pregressa come operatore macchine semiautomatiche o automatiche, settore cartotecnica o plastica o legno o metalmeccanico; possesso di patente b (automunito/a). Contratto tempo determinato (durata iniziale 3 mesi), rinnovabile e trasformabile a tempo indeterminato. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì: 8.-13/14-17). Per candidarsi inviare il curriculum vitae a centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it segnalando nell’oggetto il codice di riferimento 235388/1 - addetto/a alle macchine.