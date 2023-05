Un cucitore a mano per il settore del tessile

Un cucitore a mano. Codice offerta 3790424. Centro per l’impiego di riferimento: CPI Ancona Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Azienda specializzata nel settore tessile artigianale, ricerca un 1 cucitoretrice a mano per la rifinitura dei capi di abbigliamento o n. 1 cucitorecucitrice a macchina. Sede: Polverigi. Si richiede: esperienza pregressa, patente b (automunitoa). Tipologia contrattuale: tempo determinato (rinnovabile e trasformabile a tempo indeterminato). Orario: 8 - 13 e 13.30 - 15.30 (35 ore settimanali). Per candidarsi inviare il curriculum vitae all’indirizzo email [email protected] indicando nell’oggetto "cod. 3790424 - cucitore".