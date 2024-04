Un cuoco capo partita per hotel sulla Riviera

Un cuoco capo partita. Data scadenza: 09/04/24. Codice offerta 18226/11. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: dipendente. Hotel Scogliera con sede a Numana ricerca un cuoco capo partita per stagione estiva 2024 (da maggio a settembre). Possibilità di vitto e alloggio per i candidati provenienti da fuori provincia di Ancona. Mansioni: gestione linea, servizio, pulizia del pesce. Requisiti: esperienza maturata nel ruolo di almeno 2 anni, abilità nella pulizia del pesce (indispensabile). Tipologia contrattuale: tempo determinato. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali). Per candidarsi inviare il curriculum a info@hotelscogliera.it