Un falegname per azienda mobili

Un falegname. Data scadenza: 191223. Codice offerta 4563691. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Jesi. Email: centroimpiegojesi.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegojesi@emarche.it. Tel: 0733827801. Azienda di produzione mobili con sede in Jesi cerca falegnami con esperienza nella produzione e allestimento mobili o giovani diplomati in età di apprendistato in indirizzo tecnico.