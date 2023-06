Un galeone sulle colline del Conero

Un galeone attraccato sulle colline del Conero: questa immagine surreale è l’emblema del nuovo spazio creato dal collettivo Local Bizzarro. La riproduzione del naviglio, che André Breton avrebbe considerato un esempio di bellezza convulsiva, sorge di fronte a un casolare del Poggio, in via di ristrutturazione, dove il videomaker Mattia Fiumani ha allestito uno studio di montaggio cinematografico. Inaugurato domenica con un party di lancio, lo spazio è il centro direzionale del CFA Conero Film + Adv, nuovo festival del cinema pubblicitario, dedicato alla sostenibilità ambientale e creativa. Con l’aiuto di una giuria internazionale il collettivo marchigiano di Local Bizzarro, formato da cineasti, grafici e creativi che operano nel campo del video pubblicitario e del cinema, selezionerà short business film (corti commerciali), realizzati con criteri di produzione sostenibili per la natura e per l’essere umano. Le opere potranno essere inviate fino al 23 luglio (info: https:www.localbizzarro.comcfa-ita).

Valerio Cuccaroni