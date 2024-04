Un impiegato amministrativo nel settore dei trasporti

Un impiegato amministrativo. Data scadenza: 08/04/24. Codice offerta 235475/3. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto di lavoro: lavoro dipendente. Azienda operante nel settore dei trasporti con sede in Ancona ricerca 1 impiegato/a amministrativo/a anche senza esperienza. Mansioni: la risorsa si occuperà degli adempimenti amministrativi, in particolare la stesura della prima nota e la fatturazione. Titolo di studio: diploma di scuola media superiore tecnica (ragioneria ed equipollenti) o laurea triennale in economia. Richiesta conoscenza sufficiente della lingua inglese, buona conoscenza dei sistemi operativi, del pacchetto office e della posta elettronica, patente b (automunito/a). Preferiti candidati con età non superiore a 29 anni. Tipologia contrattuale: apprendistato. Orario di lavoro: tempo pieno (39 ore settimanali - lun/gio 8,30-13/14,30-18 ven 8,30- 13/14,30-17).