Un mare di musica con l’AdMed Concerti all’alba già tutti sold out

Quasi quattrocento posti prenotati in poco più di una settimana. Sold out fulmineo per i quattro concerti all’alba del ‘Festival Adriatico Mediterraneo’, che avranno come suggestiva location la Terrazza Eventi Unicorn del Passetto di Ancona. Uno scenario con vista privilegiata su quel mare che unisce popoli e contamina linguaggi, a cui è dedicata la rassegna, che inizierà mercoledì (alle ore 18), alla Loggia dei Mercanti, con il conferimento del Premio Adriatico Mediterraneo a Joze Tomaš, presidente del Forum della Camera di Commercio Adriatico-Ionica (Aic), per il suo prezioso contributo alla crescita dell’associazione e al consolidamento delle relazioni fra i paesi della macroregione. A seguire, il concerto del duo Tihomir Hojsak (contrabbasso) e Filip Novosel (tambura, strumento tradizionale croato), tra jazz contemporaneo e tradizione folk croata. Alle ore 21.15, sul palco della Corte della Mole, andrà in scena ‘Donna Ginevra e le Stazioni Lunari’, spettacolo in cui Ginevra Di Marco ripercorrerà gli ultimi quindici anni della propria ricerca musicale. Il primo concerto all’alba è quello del virtuoso della zampogna Christian Di Fiore, che giovedì (ore 6) condurrà gli spettatori in un viaggio tra diversi vari stili musicali grazie al suo aerofono.

Il giorno dopo sarà l’organetto di Riccardo Tesi, conosciuto in tutto il mondo, ad accompagnare il sole che sorge. Canzoni d’amore, ballate di viaggio e canti rituali accenderanno la giornata di sabato 2 grazie agli Enerbia. L’avvolgente chitarra di Claudio Farinone chiuderà i concerti all’alba domenica 3 con ‘Preludi di Mare’, tasselli di racconti e musica che incontrano storie e ispirazioni mediterranee. Prosegue a gonfie vele anche la vendita dei biglietti per i concerti nel cortile della Mole. Dopo Di Marco, sarà il turno del tarantismo elettronico dei salentini Kalàscima (il 31, ore 21.15); quindi toccherà alla Compania Arte Y Flamenco trascinare il pubblico nelle ammalianti atmosfere andaluse (1 settembre, ore 21.15). Sabato 2, Enzo Gragnaniello racconterà la sua Napoli attraverso note e melodie. Giuseppe Moffa domenica 3 (ore 20.30), ultimo giorno del festival, intonerà il suo Molise per un omaggio al poeta Eugenio Cirese.