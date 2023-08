Un nuovo show dedicato a Vasco Rossi con "Le Bollicine"

Il nuovo show dedicato a Vasco Rossi approda a Jesi, allo chalet Lo Sbarello, venerdì con Le Bollicine. L’appuntamento con la tribute band che celebra i suoi primi venti anni di successi è per le 21 per due ore e mezzo di rock dal vivo. "Jesi è nel mio cuore, è sempre bello essere accolti dal pubblico de lo sBARello" commenta Mirco Cerioni, alias Blasco. La serata avrà già inizio alle 18 per l’aperitivo con rock selection by Matteo lo sBARello e la cena a base di panini. Le Bollicine sono nate nel 2003 da un’idea di Simone Mondati e Mirco Cerioni, diventando negli anni una delle tribute band del rocker di Zocca più famose e rispettate d’Italia. "Per il ventennale – aggiunge Mirco Cerioni - abbiamo curato molto l’aspetto scenografico. In scaletta si ripercorrono i 20 anni della band e per onorarla inizieremo proprio con Bollicine, ma sarà un inizio molto particolare tra suoni e arrangiamenti. Un concerto che …non finirà mai!".